شمس الكويتية تتعرض لفضيحة صادمة وتصف من فضحها: بالكلاب

المستقلة /- وقعت الفنانة شمس الكويتية بموقف محرج عرضها للكثير من الهجوم والانتقادات من قبل المتابعين بعدما كشفوا سرا عنها.

حيث أكد بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمتابعين للفنانة شمس الكويتية، ومنهم حساب على تويتر اسمها ايبودا، بأن شمس هي من تضع بعض التعليقات على منشوراتها، وتتغزل بنفسها وكأنها شخص آخر، كما وثقوا كلامهم بالصور، وسط إنتقادات حادة لها، ووصفوها بأنها جائعة للشهرة.

وردا على هذه الإدعاءات، نفت شمس الكويتية هذه الإتهامات عبر حسابها الخاص على إنستغرام وقالت: “يقولون إني أطرش لنفسي رسائل لا هذا مو أنا وحساب ثاني طرشتلي بنت اسمها عهود وأنا نشرت”.

كما تداولت شمس فيديو لها قالت فيه: “أقسم بالله ما نزلت بس حد قريب من فانزي قلي ردي أنا عادتي ما أرد على الكلاب”.