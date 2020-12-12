شمس الدين : تظاهرات السليمانية لن تهدأ

المستقلة/ سرى جياد/ عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين ان التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في اقليم كردستان.

وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان متظاهرو السليمانية لا يمثلون الا انفسهم، اذ ليس لديهم اية قيادة سياسية كما يدعي البعض،ولا يرغبون بان يمثلهم اي حزب مهما كان توجهه،مشيراً بأنهم يرغبون من خلال تظاهراتهم هذه اسقاط النظام السياسي الحالي في الاقليم،والمجئ بنظام قائم على الديمقراطية والاهتمام بالشعب بعيداً عن سياسة تكميم الافواه والسجون السرية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات المثيرة للجدل.

واضاف بان المتظاهرين يرغبون بان تتحرك بغداد تجاه محاسبة مسؤولي اقليم كردستان عن ملفي النفط والمنافذ الحدودية،واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما يحصل من انتهاكات لحقوق الانسان في الاقليم تجاه المنتقدين لسياسة السلطة هناك والمتظاهرين على حد سواء،ويكفي سكوتها واهمالها ازاء مايحصل هناك على مدى السنوات الـ17 الماضية.