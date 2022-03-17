شمة حمدان تتشبه بالرجال فهل أجرت تحويل جنسي؟

المستقلة /- تعرضت الفنانة الاماراتية ​شمة حمدان​ للكثر من الإنتقادات بسبب تشبها بالرجال وخاصة في اطلالاتها الأخيرة، حيث قامت بالعديد من التغييرات في وجهها مثل تحديد الفك وازالة الخدود، وإعتماد الستايل الشبابي من قمصان واسعة وقصة شعر قصيرة جدا، كما انها لا تضع مستحضرات التجميل ولا ترتدي الفساتين.

واتهم بعض المتابعين شمة بانها أجرت عمليات تحويل جنسي إلى رجل، بينما اعتبر البعض ان عندها عقدة تجعلها ترفض نفسها كأنثى، وأشار البعض انها فنانة جميلة لكن اطلالاتها الشبابية أخفت جمالها وانوثتها، مطالبينها بالتصرف على طبيعتها والهيئة التي خلقت عليها دون التشبه بالرجال.

يذكر ان شمة حمدان قد صرحت في وقت سابق، بأنها لاتنوي التخلي عن الشعر القصير، أو إطلالتها الذكورية، وستبقى محافظة على ستايلها البعيد عن الأنوثة.

بدأت شهرة شمة حمدان بعد مشاركتها في برنامج مواهب العرب أرابز غوت تالنت بموسمه الثاني بعام 2011، ووصلت إلى النهائيات وحصلت في النهاية على المركز الثاني، وبعد ذلك طرحت أغنية «يتامي» ثم «وش كنت بأقول» وحققت بهما نجاحا كبيرا في المجال الفني، وقد لقبت من قبل معجبينها بسفيرة الطفولة.

 

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