شكوى جديدة لتحريك ملف لم يحسم امره منذ ثلاث سنوات في كربلاء

شكوى جديدة لتحريك ملف لم يحسم امره منذ ثلاث سنوات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب زهير شهيد الفتلاوي ، اليوم الاثنين ، عن تقديم شكوى جديدة للقضاء لتحريك ملف هدر للمال العام في مشروع محلات العاطلين عن العمل في قضاء الحسينية شمال محافظة كربلاء قدم للقضاء وهيئة النزاهة منذ ثلاث سنوات ولم يحسم امره لحد الان .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “مشروع محلات العاطلين عن العمل في قضاء الحسينية الذي نفذته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعوائل الفقيرة والمتعففة والعاطلين ” متروك “منذ عام 2020 ولم يقدم عليه أي مواطن بسبب مواصفاته الرديئة والبناء مغلف بمادة السندويج بنل قابلة للاشتعال ” .

وأضاف إن “مخططات المشروع في القضاء كلفت الدولة 18 مليار دينار ، فيما كلف تسليم الأرض 12 مليار دينار “.