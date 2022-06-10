شقيق “عادل امام” يفجّر تصريحات حول تدهور حالة الزعيم الصحية

المستقلة /- بتصريحات صحافية لجريدة “المصري اليوم”، نفى المنتج المصري ​عصام إمام ​الأخبار المتداولة حولة تدهور حالة شقيقه الممثل المصري ​عادل إمام​، ونقله للمستشفى، مؤكدا ان هذه الاشاعات مزعجة، وتؤثر على العائلة بأكملها بطريقة سلبية.

ووجه عصام إمام رسالة إلى مروجي هذه الأخبار، قائلا: “عادل الحمد لله تمام، وحقيقي كفاية كده، الأمر أصبح فوق الاحتمال”، مؤكدا ان الزعيم في منزله وبصحة جيدة، ولا يعاني من مشاكل صحية.

وأشار شقيق الفنان، ان هناك بعض الصحفيين محترمين، يتحرون الخبر للوصول للحقيقة قبل نشر أي معلومة، لكن هناك من ينشر الأخبار من رأسه دون التاكد من صحتها، مطالبا الجمهور أن لا يصدقوا سوى الأخبار التي تخرج عن لسان العائلة والمقربين فقط.

كما نفى عادل سليمان المساعد الشخصي للفنان، ومدير أعماله هذه الشائعات، لصحيفة “المصري اليوم”، مؤكدا أن الزعيم بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، وأنه بصحبته حاليًا، ويستعدان لتناول الطعام سويًا.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عبر بعض المواقع حول تدهور حالة الفنان الكبير عادل إمام الصحية ودخوله المستشفى للعلاج، ولم تكن هذه الشائعة الوحيدة التي نالت من الزعيم حيث تم انتشار هذا الخبر اكثر من مرة، ليخرج شقيقه او مدير أعماله لنفي ما يتم تداوله، وطمأنة الجمهور على صحته.

يذكر ان عادل إمام قد احتفل قبل أسابيع، بمناسبة عيد ميلاده الـ82 مع أسرته والمقربين منه، وهنأ الفنان عدد كبير من الفنانين والمحبين الذي تمنوا له الصحة والعمر المديد.