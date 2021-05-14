شعب واحد مش شعبين.. الأردنيون يزحفون نحو فلسطين

المستقلة /- شهدت الحدود بين الأردن وفلسطين، الجمعة، زحفا كبيراً لمواطني الأردن الذين توجهوا لحدود فلسطين وطالبوا بفتحها للدخول ونصرة الفلسطينيين ضد المحتل الغاشم.

ونظم الأردنيون على الحدود فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.

وانتظمت الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح “شهداء الكرامة” في منطقة الأغوار الجنوبية.

هذا ونقلت وكالة (الأناضول) عن شهود عيان إفادتهم بأن قوات الأمن تتواجد بكثافة في مكان التجمع، خاصة مع استمرار وصول أعداد المشاركين الذي بلغ المئات حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وحسب المصدر، ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين.

وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيين “شعب واحد وليس شعبين”.