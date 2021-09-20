شريف منير ينجو من حريق منزله

المستقلة /- كشف الفنان المصري شريف منير، عن اندلاع حريق ضخم في منزله “الخميس”، ونشر عبر «إنستغرام» مجموعة صور للحريق والأضرار، وكتب: «الحمد لله.. قدّر ولطف رجال إطفاء المقطم سيطروا على الحريق في وقت قياسي

وتابع منير: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وابنتي، حيث إنني لم أكن في المنزل حتى السابعة صباحاً، لتصوير بعض الأعمال الفنية، وما حدث كان أثناء عدم وجودي

ونشرت الفنانة لورا زوجة الفنان شريف منير، مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، أوضح الخسائر التي لحقت بالمنزل، وكيف التهمت النار محتويات غرفة وشوّهت الجدران والأسقف.

الجدير بالذكر ان الفنان المصري شريف منير ، ممثل من مواليد عام 1959 بدأ مسيرته الفنية مطلع عام 1983.

بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون.