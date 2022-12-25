شركة ZTE تستعد لإطلاق هاتفها الجديد بسرعة شحن فائقة

المستقلة/- تستعد شركة ZTE لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ممتازة وسرعة شحن فائقة للبطارية.

ويأتي هاتف nubia Red Magic 8 Pro بهيكل أنيق التصميم مدعوم بإطارات متينة من الألومينيوم، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 228 غ.

أما شاشاته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ويتميّز الجهاز ببطارياته التي أتت بسعة 5000 و6000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شواحن فائقة السرعة باستطاعة 165 واطا، فضلا عن حصولها على شرائح NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال.

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