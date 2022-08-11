شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

المستقلة/- أعلنت شركة Xiaomi أنها ستكشف قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي، الذي سيكون أحد أفضل الأجهزة المحمولة من فئته.

وتبعا للتسريبات التي نشرتها قناة Ice Universe الشهيرة على الإنترنت فإن ” Xiaomi ستكشف في 11 أغسطس الجاري عن هاتف Mix Fold 2 القابل للطي، وسيتزامن هذا الحدث مع المحاضرة السنوية لرئيس الشركة لي جون”.

ومن جانبه أشار رئيس الشركة لي جون في مدونة له على الإنترنت إلى “أن الجيل الجديد من هواتف Mix Fold 2 القابلة للطي من شركته ستشكل قفزة نوعية في عالم الهواتف ذات الشاشات المرنة”.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus من Qualcomm، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت.

 

كما سيتميز هذا الجهاز من حيث قدرات التصوير وقدرات الشحن إذ سيجهز بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، كما سيحصل على بطارية بسعة 4500 ميل أمبير تعمل مع شاحن سريع يشحن 80% من سعتها تقريبا خلال 37 دقيقة.

وسيحصل الجهاز في الأغلب على شاشة أساسية مرنة بمقاس 8 بوصات قادرة على عرض فيديوهات 8k، وعلى شاشة خارجية بمقاس 6.5 بوصة، ومنفذين لشرائح الاتصال، وسيكون قادرا على العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G الحديثة.

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