شركة Tesla Inc تخفض أسعار سياراتها الكهربائية

المستقلة/- خفضت شركة Tesla Inc الأسعار على مستوى العالم لسياراتها الكهربائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة، لتوسيع جهود الخصم الصارمة وتحدي المنافسين بعد أن أخطأت في تقديرات التسليم في وول ستريت لعام 2022.

وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا عن استراتيجية صانع السيارات على مدار العامين الماضيين عندما تجاوزت طلبات السيارات الجديدة العرض، و يأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن احتمال حدوث ركود وارتفاع أسعار الفائدة يعني أنه قد يخفض الأسعار للحفاظ على النمو على حساب الأرباح.

وأقر ماسك العام الماضي بأن الأسعار أصبحت “مرتفعة بشكل محرج” ويمكن أن تضر بالطلب، وأغلقت الأسهم منخفضة 0.9 بالمئة بعد أن هبطت بما يصل إلى 6.4 بالمئة. في العام الماضي ، شهد سهم Tesla أسوأ عام له منذ إنشاء الشركة بسبب تباطؤ النمو في الصين وإلهاء Musk مع Twitter.

وخفضت تسلا الأسعار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بعد سلسلة من التخفيضات الأسبوع الماضي في آسيا ، في ما اعتبره المحللون لقطة واضحة لكل من المنافسين الصغار الذين ينزفون النقود وشركات صناعة السيارات القديمة بقوة. إنتاج المركبات.

وقال توماس هايز ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في جريت هيل كابيتال: “المنافسة قادمة وهم يستجيبون بتخفيضات الأسعار”، وقد تجعل الخصومات سيارات EV في متناول الأشخاص الذين تم تسعيرهم سابقًا خارج السوق، ويمكن للمشترين الأمريكيين والفرنسيين الاستفادة من كل من الخصومات وائتمانات الضرائب الفيدرالية المتاحة في كلا البلدين لشراء بعض السيارات الكهربائية.