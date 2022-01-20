شركة Oppo تجري تحضيرتها لإطلاق هاتف آخر بسعر منافس ومواصفات ممتازة

المستقلة /- تتحضر Oppo لإطلاق هاتف آخر بسعر منافس ومواصفات ممتازة لتواصل معه تحقيق مبيعات جيدة في عالم الأجهزة المحمولة.

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، بأبعاد (163.4/74/8.2) ملم، وزنه 195 غ.

وسيجهز بشاشة LTPO2 AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 526 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتضفي واقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

وتأتي الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (50+50+13) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

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