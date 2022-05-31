شركة LG تكشف عن أحدث الشاشات المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو

المستقلة/- كشفت عملاق صناعة التقنية إل جي عن مجموعتها الأحدث من الشاشات المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو الحديثة.

وتأتي أول شاشة 48GQ900 بمقاس 47.5 بوصة، ودقة عرض (3840/2160) بيكسل، وتردد يتراوح ما بين 120 و138 هيرتزا، ومعدل تحديث 0.1 ميلي ثانية، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات HDR10، فضلا عن تجهيزها بمكبرات صوت ممتازة باستطاعة 20 واطا، وموزع USB 3.0 مدمج ثنائي المنافذ، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما شاشة GQ950 فأتت بمقاس 31.5 بوصة، ودقة عرض (2560/1440) بيكسل، وتردد يتراوح ما بين 240 260 هيرتزا، ومعدل تحديث 1 ميلي ثانية، كما جهزت أيضا بمكبرات صوت ممتازة، ومنافذ DisplayPort و USB 3.0، وتقنيات تعديل الإضاءة ذاتيا.

وأتت الشاشة الثالثة 32GQ850 بحجم 31.5 أيضا، ومعدل تردد يصل إلى 160 هيرتزا، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تحديث 1 ميلي ثانية، وجهزت بمنافذ DisplayPort و USB 3.0، وتقنيات التحكم الذاتي بالسطوع.

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