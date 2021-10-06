شركة Lenovo تطور جهاز محمول مخصص لمحبي الألعاب الإلكترونية

المستقلة /-كشفت شركة Lenovo عن جهاز محمول جديد مخصص لمحبي الألعاب الإلكترونية، طورته لتنافس من خلاله أجهزة Nintendo الشهيرة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن أكثر ما يميز جهاز Legion Play الجديد هو أنه أول منصة ألعاب تعتمد منظومات السحابة الإلكترونية وتعمل بأنظمة أندرويد، فضلا عن أنه مصمم ليتعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة من فئة “AAA”، ومجهز بإمكانية التحكم بخدمات GeForce Now.

وتظهر الصور التي سربت لهذا الجهاز أنه قادر على توفير الاتصال بالشبكات الخلوية، أي أنه سيوفر إمكانية اللعب وتحديث الألعاب في أي مكان يتواجد فيه المستخدم، وكونه يعمل بأنظمة اندرويد يعني أنه سيكون قادرا على التعامل مع ألعاب مثل PUBG Mobile وGenshin Impact وغيرها من الألعاب الشهيرة لأصحاب الهواتف.

ويأتي Legion Play بهيكل بيضوي الشكل مجهز بقبضات ومفاتيح جانبية للتحكم بالألعاب، كما حصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 7 بوصات وأبعاد “16:9″، تدعم النطاق الديناميكي العالي HDR10.

وحصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت مدمجة عالية الأداء، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة ساعات متواصلة.

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