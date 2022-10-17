شركة Fossil تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لـ ساعات سامسونغ الحديثة

المستقلة/- كشفت Fossil عن ساعتها الذكية الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل المنافسين لساعات سامسونغ الحديثة.

وتأتي Fossil Gen 6 بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، ومجهّز بشاشة دائية بمقاس 1.28 بوصة، دقة عرضها (416/416) بيكسل.

وتعمل هذه الساعة بنظام Compatible OS المطور عن Android,Ios، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت.

وجهّزت بمايكروفونات ومكبرات صوت لتلقي المكالمات الصوتية، وتطبيقات للعمل مع الإنترنت ومواقع الاتواصل الاجتماعي الشهيرة، فضلا عن تجهيزها بتطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدل الخطوات المقطوعة ومعدلات النوم والراحة للمستخدم.

كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وشريحة NFC، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة عن بعد، ومنفذ USB، وتقنيات تحديد المواقع عبر GPS.

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