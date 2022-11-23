شركة CRBC الصينية تنفذ مشاريع إستراتيجية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت شركة CRBC الصينية الحكومية ، مساء الاربعاء ، عن تنفيذ مشاريع مهمة استراتيجية في محافظة كربلاء .

وقالت الشركة في تصريح لــــ ( المستقلة ) ان ممثلين عنها التقوا بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي من أجل تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة.

واشار الى ممثلي الشركة استعرضو اثناء اللقاء “إمكانيات وقدرات الشركة ومشاريعها المختلفة للبنى التحتية في مختلف بلدان العالم “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب لقائه الوفد الصيني ، ناقشنا تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة ، أهمها تنفيذ مشروعي دوار الامام الحسين عليه السلام الأول والثاني ، ومشروع القطار المعلق بين كربلاء المقدسة والنجف الاشرف “.

واشار الى إن المحافظة اشترطت أن ” يتم تنفيذ تلك المشاريع ضمن الاتفاقية العراقية الصينية “.