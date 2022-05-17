شركة BAIC الصينية تستعد لإطلاق رباعية دفع ستكون منافسا لـ Land Cruiser

المستقلة/- تستعد شركة BAIC الصينية لإطلاق رباعية دفع جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لمركبات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.

وستأتي سيارة BJ60 SUV الصينية الجديدة بهيكل كروس أوفر كبير يوحي تصميمه بالقوة، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 192 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم، كما ستجهز بعجلات عريضة للتضاريس المختلفة بمقاسات تتراوح ما بين 20 و23 إنشا.

وستحصل هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وستجهز مقاعدها بأنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستتميز المركبة بواجهة قيادة متطورة وأنيقة مجهزة بأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

 

وستوفر هذه السيارة العديد من معايير الرفاهية والراحة لركابها، إذ ستكتسي قمرتها ومقاعدها بالجلد الفاخر، كما سيحصل الركاب على نظام إضاءة داخلي مميز يوفر 256 لونا مختلفا، وستجهز المركبة بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة ستحصل على محركات هجينة موفرة للوقود وقوية بنفس الوقت، ستمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان فقط.

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