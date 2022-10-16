شركة Amazfit تكشف عن ساعة فاخرة من التيتانيوم مقاوم للتآكل

المستقلة/- كشفت شركة Amazfit الرائدة في الأجهزة القابلة للارتداء رسميا عن ساعة ذكية متينة فاخرة من التيتانيوم مقاوم للتآكل.

وحصلت ساعة Amazfit Falcon على معيار MIL-STD 810G بعد اجتياز 15 اختبارًا عسكريًا، كما تمتلك الساعة ميزة مقاومة الماء التي تصل إلى 200 متر، وهي الأولى من نوعها لساعات Amazfit الذكية.

تعمل Amazfit Falcon بنظام تشغيل Zepp OS وتأتي بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.28 بوصة ودقة وضوح تبلغ 416 × 416 بكسل ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، كما تمتلك الساعة طلاء مضادا لبصمات الأصابع لمنع اللطخات.

وتتميز الساعة بإمكانية دعم ستة أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج النطاق.

 

وتأتي Amazfit Falcon مع مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم وقياس الإجهاد مع دعم أكثر من 150 وضعا رياضيا.

وتتيح الشركة أيضًا إمكانية إبقاء شاشة الساعة مفتوحة لعرض البيانات الرياضية للتحقق منها بسهولة أثناء التمرين، كما يمكن توصيل الساعة أيضًا بأجهزة التمرين الاحترافية مثل أحزمة معدل ضربات القلب.

وتأتي Amazfit Falcon مزودة بتطبيق Zepp Coach الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم إرشادات مخصصة للمستخدمين لمساعدتهم على التدريب والتعافي بشكل علمي، ويمكن للساعة أيضًا مزامنة البيانات مع تطبيقات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك تطبيق Google Fit و Apple Health و Adidas وغيرها.

وتمتلك الساعة بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة تكفي للبقاء لحوالي أسبوعين ويستغرق الشحن ساعتين باستخدام الشاحن المرفق.

يبلغ سعر Amazfit Falcon حوالي 500 دولار ويمكن شراؤها من خلال متاجر Amazfit و Amazon.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

تقرير : السوداني يبدأ مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية

اخر الاخبار

ميرزا : تشكيل الحكومة سيكون بأقرب فرصة ممكنة لتلبي طموحات الشعب

اخبار العراق

تجاوز مبيعات البنك المركزي للدولار لأكثر من مليار و200 مليون دولار

اخر الاخبار

برشلونة المتصدر للدوري الاسباني يواجه غريمه ريال مدريد

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات النفط العراقي الى امريكا بمقدار 103 الف برميل

اخر الاخبار

وزارة النقل تعلن افتتاح مطار كركوك و اعلانه مطارا دوليا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تقرير : السوداني يبدأ مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية

اخبار العراق

تجاوز مبيعات البنك المركزي للدولار لأكثر من مليار و200 مليون دولار

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات النفط العراقي الى امريكا بمقدار 103 الف برميل

اخر الاخبار

وزارة النقل تعلن افتتاح مطار كركوك و اعلانه مطارا دوليا

اخبار العراق

المندولاي يتوعد بمحاسبة المتورطين بسرقة أموال الضرائب

اخبار العراق

استقرار الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الأحد..

اخبار العراق

طقس العراق : تفاوت درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض طوال الاسبوع

اخبار العراق

طقس العراق : تفاوت درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض طوال الاسبوع

اخر الاخبار

قمة نارية بين فريق ليفربول وغريمه مانشستر سيتي في مساء اليوم

اخر الاخبار

شركة Amazfit تكشف عن ساعة فاخرة من التيتانيوم مقاوم للتآكل

اخبار قطر

صحيفة : قطر قد تمنع من إجراء مقابلات مع أشخاص في منازلهم

اخر الاخبار

المستقلة تنشر نتائج الامتحانات لطلبة السادس الاعدادي الدور الثاني

اخر الاخبار

دراسة : علماء ينجحون في زراعة أنسجة المخ البشري في أدمغة الفئران

اخر الاخبار

بايدن يرفض الاعتراف بتأثير الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم في تركيا إلى 41 قتيلا

اخر الاخبار

بعد وفاة أطفال في غامبيا ..إندونيسيا تحظر مكونين من شراب السعال القاتل

اخر الاخبار

التضخم السكاني تحدي جديد امام حكومة كربلاء المحلية