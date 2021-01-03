شركة Adobe تعلن إيقاف برنامجها فلاش لتشغيل الوسائط

المستقلة /- تعتزم شركة أدوبي إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة عبر برنامج تشغيل الوسائط الشهير Adobe Flash Player. وذلك اعتباراً من 12 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولن تقدم شركة أدوبي بعد الآن تحديثات أمان للبرنامج، وحثت المستخدمين على إلغاء تثبيته. حيث كان يعاني من مشاكل أمنية، وفشل في الانتقال إلى عصر الهواتف الذكية.

وبرنامج تشغيل الوسائط الشهير Adobe Flash Player، يعد المكون الإضافي للمتصفح الذي جلب رسوما متحركة غنية وتفاعلية إلى الإنترنت المبكر.

وتم إصدار Flash عام 1996، وكان إحدى الطرق الأكثر شيوعا للأشخاص لبث مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.