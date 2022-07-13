شركة نوكيا تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي

المستقلة/- كشفت نوكيا عن مواصفات حاسبها اللوحي الذي ستطرحه بمواصفات جديدة وسعر مناسب لتنافس من خلاله حواسب سامسونغ في الأسواق.

ويأتي حاسب Nokia T10 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208/123.2/9) ملم، وزنه 375 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1280/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 450 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغبايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة 2 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 720 بيكسل يمكن استعمالها لمكالمات الفيديو.

وزودته نوكيا أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5250 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعر هذا الحاسب في الأسواق العالمية فنحو 160 يورو.

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