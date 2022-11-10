شركة نفط ميسان توضح حالة الاختلاس التي كشفت عنها النزاهة

المستفلة/-علي قاسم الكعبي/..اوضحت شركة نفط ميسان حالة الاختلاس التي كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية مكتب تحقيقات ميسان، في الشركة”.

وقالت الشركة في بيان تلقته (المستقلة( :” ان الحالة المشار لها في التقرير تعود الى بداية العام الحالي لقضية حصلت عام ٢٠١٩ وليس في زمن ( الإدارة الحالية للشركة ) ، لافتة الى انها بادرت في حينه لإعلام هيئة النزاهة وزودت مكتب تحقيقات ميسان التابع لها بكافة الوثائق ذات الصلة”.

واضافت :” أن التحقيقات لا زالت مستمرة وجارية لحد الآن وبتعاون تام من قبل الشركة مع مكتب التحقيقات، وأن الموظف المتهم بالاختلاس ( والهارب ) لايمثل إلا نفسه المريضة”.

واكدت الشركة انها تضم بين تشكيلاتها الالاف من المنتسبين ، الذين يشهد لهم بالنزاهة ، والأمانة ، والإخلاص ، ويؤدون مهامهم والواجبات المناطة بهم بكل حرص ومهنية ووفقا للضوابط والتعليمات ، مشيرة الى ان هذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تحدث على مستوى الشركة منذ تأسيسها إلى الوقت الحاضر ، رغم حجم الأعمال التطويرية والموارد المالية المتداولة لتحقيق ديمومة وزيادة الطاقة الإنتاجية”.