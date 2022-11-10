شركة نفط ميسان توضح حالة الاختلاس التي كشفت عنها النزاهة

المستفلة/-علي قاسم الكعبي/..اوضحت شركة نفط ميسان حالة الاختلاس التي كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية مكتب تحقيقات ميسان، في الشركة”.

وقالت الشركة في بيان تلقته (المستقلة( :” ان الحالة المشار لها في التقرير تعود الى بداية العام الحالي لقضية حصلت عام ٢٠١٩ وليس في زمن ( الإدارة الحالية للشركة ) ، لافتة الى انها بادرت في حينه لإعلام هيئة النزاهة وزودت مكتب تحقيقات ميسان التابع لها بكافة الوثائق ذات الصلة”.

واضافت :” أن التحقيقات لا زالت مستمرة وجارية لحد الآن وبتعاون تام من قبل الشركة مع مكتب التحقيقات، وأن الموظف المتهم بالاختلاس ( والهارب ) لايمثل إلا نفسه المريضة”.

واكدت الشركة انها تضم بين تشكيلاتها الالاف من المنتسبين ، الذين يشهد لهم بالنزاهة ، والأمانة ، والإخلاص ، ويؤدون مهامهم والواجبات المناطة بهم بكل حرص ومهنية ووفقا للضوابط والتعليمات ، مشيرة الى ان هذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تحدث على مستوى الشركة منذ تأسيسها إلى الوقت الحاضر ، رغم حجم الأعمال التطويرية والموارد المالية المتداولة لتحقيق ديمومة وزيادة الطاقة الإنتاجية”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

قراءة أمنية في مؤتمر (14) للحزب الديمقراطي الكوردستاني

اخبار العراق

القبض على متهمين اجانب  اثنين بقضايا الاتجار بالبشر قرب الحدود مع إيران

اخر الاخبار

شاكيرا تحصل على حضانة الاطفال بالاتفاق مع بيكيه

اخر الاخبار

 جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للمجرة القزمة

اخر الاخبار

استعدادا لكأس العالم..الإعلان عن التشكيلة اولية لمنتخب فرنسا

اخر الاخبار

فوز نائب امريكي توفي منذ شهر بغالبية ساحقة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قراءة أمنية في مؤتمر (14) للحزب الديمقراطي الكوردستاني

اخر الاخبار

شاكيرا تحصل على حضانة الاطفال بالاتفاق مع بيكيه

اخر الاخبار

استعدادا لكأس العالم..الإعلان عن التشكيلة اولية لمنتخب فرنسا

اخر الاخبار

فوز نائب امريكي توفي منذ شهر بغالبية ساحقة

اخبار العراق

حكومة السوداني وإجراءات اللحظة الأخيرة

اخبار العراق

شركة نفط ميسان توضح حالة الاختلاس التي كشفت عنها النزاهة

اخر الاخبار

وزارة النفط : اعتماد رقم البطاقة الوقودية 8 لتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض

اخر الاخبار

وزارة النفط : اعتماد رقم البطاقة الوقودية 8 لتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض

اخر الاخبار

المالية النيابية تستبعد تغير قيمة الدينار امام الدولار في الموازنة 2023

اخر الاخبار

طقس العراق : البلاد تتاثر بحالة عدم استقرار خلال يومي الجمعة والسبت

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع الطلب على وقود الطائرات بنسبة 32٪ استعدادًا لكأس العالم 2022

اخر الاخبار

بسبب النتائج المخيبة للامال.. حلفاء ترامب يحثونه على تأجيل إلترشح لانتخابات الرئاسة

اخر الاخبار

دراسة : وجود علاقة سببية بين توقف التنفس أثناء النوم ومرض الزهايمر

اخر الاخبار

طرح برنامج Zoom قريبا لسيارات تسلا لإجراء مكالمات الفيديو

اخر الاخبار

الخارجية الألمانية : الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران

اخر الاخبار

تقرير : الأمل ما زال باقيا لمشاركة ساديو ماني مع منتخب السنغال في كأس العالم

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط مع تنامي مخاوف الصين من فيروس كورونا