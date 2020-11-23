شركة نفط ذي قار تفتتح مشروع صيانة ومعايرة صمامات الامان

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن افتتاح مشروع صيانة ومعايرة الصمامات الذي يسهم في رفع الطاقة الانتاجية وديمومة عمليات الانتاج في الحقول النفطية .

وذكر بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المشروع يعد اضافة نوعية الى عملية استخراج النفط ، ويساهم في المحافظة على الضغوط التشغيلية في محطات العزل ، فضلا عن توفير بيئة عمل امنة للعاملين على المعدات النفطية “.

وتابع ان ”  الاجهزة الحديثة التي دخلت الى العمل لها مردود مالي ، وجدوى اقتصادية كبيرة ، بعد ان كانت اعمال المعايرة والصيانة ترسل الى جهات خارج الشركة “.

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