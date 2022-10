شركة “ميتا” تقرر إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية

المستقلة/- قررت شركة “ميتا” إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ”المقالات الفورية”، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة، بمعدل يزيد عن 4.9x أسرع من متصفح الويب المعتاد لجهاز “آيفون” أو “أندرويد”.

ولكن وفقا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة بحلول منتصف شهر أبريل المقبل.

وأوضحت شركة “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة “فيسبوك”، إن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.

وقال أحد ممثلي “فيسبوك”: “حاليا هناك أقل من 3% مما يراه المستخدمون حول العالم في الصفحة الرئيسية على فيسبوك هو عبارة عن مشاركات بها روابط لمقالات إخبارية. وكما قلنا في وقت سابق من هذا العام، كشركة تجارية ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في مجالات لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم”.

ولاحظ موقع Axios أن “ميتا” قللت من استثمارها في المحتوى الإخباري، مثل إنهاء المدفوعات التي تقدمها للناشرين الأمريكيين لإدراج مقالاتهم في علامة التبويب “الأخبار” (News).

