شركة “ميتا” تقرر إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية

المستقلة/- قررت شركة “ميتا” إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ”المقالات الفورية”، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة، بمعدل يزيد عن 4.9x أسرع من متصفح الويب المعتاد لجهاز “آيفون” أو “أندرويد”.

ولكن وفقا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة بحلول منتصف شهر أبريل المقبل.

وأوضحت شركة “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة “فيسبوك”، إن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.

وقال أحد ممثلي “فيسبوك”: “حاليا هناك أقل من 3% مما يراه المستخدمون حول العالم في الصفحة الرئيسية على فيسبوك هو عبارة عن مشاركات بها روابط لمقالات إخبارية. وكما قلنا في وقت سابق من هذا العام، كشركة تجارية ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في مجالات لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم”.

ولاحظ موقع Axios أن “ميتا” قللت من استثمارها في المحتوى الإخباري، مثل إنهاء المدفوعات التي تقدمها للناشرين الأمريكيين لإدراج مقالاتهم في علامة التبويب “الأخبار” (News).

ومع إيقاف تشغيل “المقالات الفورية” في منتصف أبريل 2023، فإن 37 ألف صفحة تستخدم هذه الميزة تمتلك الوقت الكافي لإعادة تقييم استراتيجياتهم على “فيسبوك”. وتعني هذه الخطوة أن الروابط ستنتقل مباشرة إلى موقع الناشر بدلا من ذلك.

وتأتي هذه الخطوة فيما تشد “ميتا” “الحزام” في بعض المشاريع، مع تقارير عن تجميد التوظيف حيث تقوم الشركة بضخ الأموال في حلمها الكبير!

اقرأ المزيد
اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية يكشف سبب عدم زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب

اخر الاخبار

مكافحة الإجرام : القبض على امرأة سرقت 50 الف دولار من بيت زوجها في بغداد

اخبار العراق

الخزانة : العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار دولار

اخر الاخبار

مساء اليوم .. ريال مدريد ضيفاً امام إلتشي لتعزيز صدارة الدوري الاسباني

اخر الاخبار

موتورولا تعلن رسمياً عن طرح جهاز جديد قابل لـ”التمدد”

اخر الاخبار

بايدن يأمر بضخّ 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي في السوق الأميركية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية يكشف سبب عدم زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب

اخر الاخبار

مكافحة الإجرام : القبض على امرأة سرقت 50 الف دولار من بيت زوجها في بغداد

اخر الاخبار

مساء اليوم .. ريال مدريد ضيفاً امام إلتشي لتعزيز صدارة الدوري الاسباني

اخر الاخبار

موتورولا تعلن رسمياً عن طرح جهاز جديد قابل لـ”التمدد”

اخر الاخبار

بايدن يأمر بضخّ 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي في السوق الأميركية

اخر الاخبار

اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ3 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

ملياردير يقدم خطة لحل الصراع في أوكرانيا مطالبا بتقديم تنازلات لروسيا

اخر الاخبار

ملياردير يقدم خطة لحل الصراع في أوكرانيا مطالبا بتقديم تنازلات لروسيا

اخر الاخبار

شركة “ميتا” تقرر إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية

اخر الاخبار

كاديلاك تكشف عن سيارتها الفارهة ذات التصميم الجديد كليا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات في امريكا

اخبار العراق

ملف سرقة القرن.. الهدف لم يكن المال انما الاستحواذ على مصرف الرافدين

اخر الاخبار

مسجد باريس الكبير يحتفل بمئوية تأسيسه

اخبار العراق

الجالية الفلبينية في كوردستان تنظم نشاطاً حول التفاني والإخلاص في العمل

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح 3 مدارس في قضاء قلعة صالح

اخر الاخبار

التعاون الإسلامي ترحب بإلغاء استراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

اخر الاخبار

موسم قياسي لبطولة فورمولا إي