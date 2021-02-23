شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث مدير عام شركة البشرى للتربية والعلوم اللبنانية علي ترحيني ، مع مدير عام تربية كربلاء عباس عودة السلطاني افتتاح مدارس دولية في كربلاء .

وقال ترحيني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة )مساء الثلاثاء، إن ” المشروع الذي تم استعراض تفاصيله مع مديرية التربية والذي سيجري بالتعاون بين كربلاء والشركة اللبنانية بتمويل من محافظة كربلاء المقدسة”.

وأوضح إن “المدارس الدولية تستهدف فتح المجال أمام الطلبة من أبناء العوائل ذوي الدخل المحدود، وأبناء الشهداء والجرحى للدخول الى مدارس التعليم الدولي دون مقابل مالي “.

وأضاف إن “التلاميذ وضمن هذا المشروع سيزودون بكل المناهج الورقية والالكترونية ، كما سيتم انتقاء كوادر تعليمية لإدخالها في دورات تدريبية في المحافظة والشركة اللبنانية لتمكين هذه المدارس من أن تكون ضمن منظومة المدارس الدولية في العالم “.

وأشار الى إن “المشروع يهدف الى نقل التعليم من إطاره المحلي ليكون مواكبا أكثر لما يتم بثه دوليا ، إضافة الى تفعيل الدروس الالكترونية في البيت والمدرسة”،

واوضح إن “شركة البشرى التعليمية اللبنانية معتمدة من قبل منظمة (Cognia) الموجودة في (85) دولة في العالم “.

من جانبه قال مدير عام تربية كربلاء عباس السلطاني ، إن “هذا المشروع يهدف لرفع مستوى التعليم أكثر في المحافظة باعتباره سيعد الاول من نوعه في حال البدء بتنفيذه مطلع العام الدراسي القادم “، مؤكدا بأنه ” سيكون ضمن معايير المنظومة التعليمية الدولية “