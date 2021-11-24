شركة كيا تستعرض نسختها الأحدث من سيارة Carnival

المستقلة/-استعرضت كيا مؤخرا نسخها الأحدث من سيارة Carnival المصنفة من بين أشهر السيارات العائلية في القرن الحادي والعشرين.

وتحمل النسخ الجديدة من السيارة بعض التعديلات الخارجية التي تميزها عن سيارات Carnival السابقة، إذ حصلت على تصميم أكثر عصرية للواجهتين الأمامية والخلفية، وجهزت بمصابيح أكثر تطورا، كما زينت بشعار شركة كيا الجديد.

وداخليا حملت هذه السيارة معها العديد من عناصر التمييز والرفاهية، إذ جهزت بأفضل أنظمة الصوت المزودة بمكبرات Bose، وزودت بكاميرات داخلية للتواصل بين الركاب، وحصل الركاب في المقاعد الخلفية على شاشات لمشاهدة الأفلام والتحكم بأنظمة السيارة، كما زودت بثلاثة صفوف من المقاعد التي توفر أكبر قدر من الراحة للركاب أثناء السفر.

وجهزت هذه المركبات أيضا بأنظمة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وكاميرات لرصد محيط السيارة بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستطرح منها عدة نماذج ستعمل بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 199 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.5 ليتر وعزم 249 حصانا، فضلا عن تجهيزها بعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

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