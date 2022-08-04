شركة ”غوغل“ تسمح للتجار بإضافة تصنيف ”مملوكا لآسيوي“

المستقلة/- سمحت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا، للتجار بإضافة تصنيف ”مملوكا لآسيوي“ إلى ملفاتهم الشخصية على تطبيق الخرائط (Google Maps) أو محرك البحث التقليدي الخاص بالشركة.

وأطلقت الشركة الأمريكية التصنيف الجديد الذي سيسمح للأشخاص بتحديد أعمالهم على أنها ”مملوكة لآسيوي“ (سواء كان تاجرا أو شركة ينتميان لأصل آسيوي) بشكل مبدئي للتجار في الولايات المتحدة على أن يتم توسيعها لبلدان أخرى في المستقبل القريب.

وأوضحت الشركة في منشور أنه يجب على التجار الذين يعتزمون الاستفادة من التصنيف، تقديم ملف تعريفي تجاري يتم التحقق منه من قبل الشركة.

وأشارت إلى أنه بمجرد أن يتم التحقق من النشاط التجاري للتاجر المتقدم بالطلب، سيتمكن المستخدمون من رؤية التصنيف على كل من محرك البحث وخدمة الخرائط.

وقالت ”غوغل“ إن التصنيف الجديد يعتمد على سمات الأعمال التجارية المملوكة لـ“السود واللاتينيين والنساء“ التي تقدمها الشركة بالفعل.

لكنها أوضحت أن العلامة الجديدة تعد طريقة أخرى يمكن للناس من خلالها دعم مجموعة متنوعة من الأعمال عبر منتجاتها.

وأكدت ”غوغل“ –في بيان نشرته عبر صفحة الدعم الفني الخاص بها- أن التعريف الذاتي سيكون ”اختياريا“، موضحة أنه متاح حاليا فقط لتجار التجزئة المقيمين. ويمكن للعملاء، وفقاً للبيان، تصفية الشركات باستخدام سمات الهوية.

ووفقا لمنشور الشركة أيضا، يمكن للتجار إضافة تصنيفات إلى ملفهم التجاري عن طريق تسجيل الدخول إلى خدمة ”Merchant Center“ والانتقال إلى صفحة ”معلومات النشاط التجاري“.

ويحتاج التاجر إلى العثور على علامة التبويب ”حول نشاطك التجاري“ والتمرير لأسفل إلى ”سمات هوية النشاط التجاري“. ويمكن للتاجر بعد ذلك النقر فوق ”زر التبديل“ بجوار الهوية التي يريد إضافتها.

بدورها، قالت لين لوسي، مديرة قسم المنتجات في ”غوغل“: ”نأمل أن يجمع تصنيف (مملوكا لآسيوي) الناس معا وتوفر لمجتمعاتنا الاعتراف الذي هناك حاجة إليه، وذلك بهدف مساعدتهم على الظهور والازدهار“.

وأضافت: ”نحن متحمسون لتسليط الضوء على الشركات المملوكة لآسيا وإبراز جزء مما يجعل مجتمعنا فريدا ومهما“.

وفي سياق متصل، أكدت شركة ”غوغل أيضا التزامها بـ“بناء المهارات الرقمية“ للشركات المملوكة لآسيا.

وكانت ”غوغل“ قد دخلت في شراكة مع ”غرفة التجارة الأمريكية للبلدان الآسيوية“ (USPAACC) لمساعدة الشركات الصغيرة المملوكة لآسيا على النمو خلال السنوات القليلة الماضية وساعدت أكثر من 20 ألف شركة مملوكة لآسيا.

وأعلنت ”غوغل“ في منشورها الأخير أنها تعمل على توسيع نطاق هذه الشراكة لمساعدة 10 آلاف شركة صغيرة إضافية مملوكة لآسيا على اكتساب المهارات الرقمية لمساعدتها على تنمية أعمالها التجارية.