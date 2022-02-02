شركة غوغل تؤكد ان عائداتها قد تضاعفت خلال الربع الاخير من 2021

المستقلة /- أعلنت شركة “ألفابت” مالكة غوغل أمس الثلاثاء أن عائداتها خلال الربع الأخير من عام 2021 تضاعفت تقريبا وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

ولا تزال “غوغل” محور نشاط عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث وسوق الإعلانات ومنصة “يوتيوب”، ما يمنحها تأثيرا عالميا واسعا.

وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح بلغ 20.6 مليار دولار من الإيرادات، التي نمت 32 بالمائة لتصل إلى 75.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021، ما يرفع عائداتها السنوية إلى 257 مليار دولار.

وهذا ضعف الإيرادات السنوية التي تم تسجيلها في الفصل الأخير عام 2020 والبالغة 40 مليار دولار.

وأعاد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابت” هذا النجاح إلى “النمو القوي في أعمالنا الإعلانية ورقم فصلي قياسي لمبيعات هواتفنا (بيكسل) على الرغم من معوقات الامدادات، واستمرار نمو أعمالنا السحابية بقوة”.

ويأتي إعلان “ألفابت” عن عائداتها القوية بعد تخطي شركة أبل أيضا لتبعات فيروس كورونا وتحقيقها إيرادات قياسية.

وقال محللو مؤسسة “وادبوش” للخدمات المالية قبل إعلان ألفابت عن أيراداتها “نحن نشهد بوتيرة بطيئة تشكّل سردية مختلفة في قطاع التكنولوجيا (…) مع ارسال شركتي مايكروسوفت وأبل العملاقتين نغمة إيجابية الاسبوع الماضي لوول ستريت ونحن ندخل هذا الأسبوع”.

وأعلنت شركة “آبل” الخميس الماضي عن إيرادات فصلية قياسية بقيمة 124 مليار دولار، على الرغم من أزمة الرقائق الالكترونية وتأثيرات كوفيد التي طالت لاعبين كبار آخرين في عالم التكنولوجيا.

وقدمت هذه النتائج القوية التي خالفت التوقعات إشارات إيجابية على الرغم من تراجع النمو الذي ظل يلقي بظلاله على شركات مثل نتفليكس.

وارتفع سهم شركة “ألفابت” سبعة بالمائة في تداولات ما بعد السوق الثلاثاء الى 2.995 دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام مادة الكلور خلال 2016

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يطلب من برهم صالح سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

خبيرة تغدية تؤكد.. التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

شركة غوغل تؤكد ان عائداتها قد تضاعفت خلال الربع الاخير من 2021

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من تخفيف اجراءات الوقاية من كوفيد 19 دفعة واحدة

اخر الاخبار

مجزرة مروعة في قرية “الذهب الأبيض”.. تفاصيل صادمة

اخبار العراق

النزاهة : ضبط مستندات مشروع وهمي وأدوية منتهية الصلاحية في المثنى

اخبار العراق

النزاهة : ضبط مستندات مشروع وهمي وأدوية منتهية الصلاحية في المثنى

اخر الاخبار

حمد بن جاسم يعلق على إعلان الرئيس الامريكي بخصوص قطر

اخبار الاردن

الاردن : نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين

اخر الاخبار

السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

اخر الاخبار

قطر: نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز

اخر الاخبار

اسعار النفط يصعد إلى أعلى مستوياته على خلفية انخفاض المخزون الامريكي

اخبار العراق

وفاة الخبير القانوني “طارق حرب” فجر اليوم

اخر الاخبار

المصممة العالمية منال عجاج تضع بصمتها في دبي اكسبو 2020

اخبار فلسطين

العفو الدولية تؤكد ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم فصل عنصري بحق الفلسطينيين

اخر الاخبار

روسيا ترد على العقوبات الامريكية ..لن نتراجع