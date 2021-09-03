شركة عالمية تزود العراق بمعدات طبية عالية الموثوقية

المستقلة/- استورد العراق منتجات طبية وصيدلانية عالية الموثوقية في العالم بموجب اتفاقية وقعت بين شركة AA للتجارة العالمية والوكالات التجارية المحدودة (الهجرة المباركة) الإعلان عن بدء استيراد منتجات مختبرات “جيلبير” الفرنسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة AA الدكتور جابر الجابري، “نتطلع إلى تعاون طويل ومثمر مع مختبرات جيلبير كوكيل وموزع حصري لمنتجاتها في العراق”، موضحا أن “منتجاتها الطبية والصيدلانية عالية الموثوقية في فرنسا وأوروبا، وسوف تكون في متناول المستهلكات والمستهلكين العراقيين الذين يسعون إلى الأفضل حين يتعلق الأمر بالعناية الشخصية والأطفال”.

أما فابيان تاليدك الذي يقود شراكات هذه المختبرات في الشرق الأوسط قال، “نحن في مختبرات جيلبير نولي اهتماماً خاصاً باختيار شركائنا، وتتوسع مختبرات جيلبير دولياً من خلال شبكة من الشركاء الذين يتمتعون بخبرة في التوزيع في بلدانهم، لهذا السبب، نفتخر بتعاوننا مع شركة AA لجعل منتجاتنا الخاصة بالعناية الشخصية والأطفال متوفرة للمستهلكين العراقيين”.

يذكر أن مختبرات “جيلبير” ومقرها منطقة نورماندي الفرنسية، تصنع وتسوّق ٣٠ علامة تجارية و١٩٠٠ مرجع مثل Physiodose، و Physiolac، و Dolodent، و Luc and Léa، و Comptoir Aroma، و Algotherm، و Laino، و Hei Poa، و Comptoir du Bain وسواها.

ومنذ أكثر من ١١٠ أعوام تطور مختبرات “جيلبير وتوفر” حلولاً طبيعية للوقاية والطبابة الذاتية للعائلة كلها، ويعرف عنها خبرتها في المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية في عالم الأطفال والصحة الطبيعية والجمال.

أما شركة AA للتجارة العالمية والوكالات التجارية المحدودة بالتجارة العامة، فهي معنية الاستيراد والتصدير، وتوزيع البضائع والسلع في العراق والشرق الأوسط. تشمل خدماتها النقل، والدعم اللوجستي، وتيسير الترانزيت وخدمات الجمارك والاستثمارات الدولية، إضافة إلى تمثيل الوكالات التجارية.

وتركز الشركة على المنتجات والصناعات والمعدات الطبية والصيدلانية، وأسّست شركة فرعية لهذا الغرض هي مكتب الوتد العلمي. تمثل AA حالياً مجموعة علامات تجارية، منها متركس للأبحاث (الولايات المتحدة) ومختبرات جيلبير (فرنسا) وبالمرز (الولايات المتحدة).