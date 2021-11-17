شركة صينية تكشف عن أحدث سياراتها التي ستطرح تحت علامة Avatr

المستقلة /-كشفت الصين مؤخرا عن نموذجها الأحدث من السيارات التي ستطرح تحت علامة Avatr لتكون من بين أفضل المركبات من حيث المواصفات التقنية والفنية.

وتأتي هذه السيارات نتاج تعاون مشترك بين هواوي و Changan و CATL، والمميز فيها هو هياكلها الهاتشباك الانسيابية من الخلف، ما جعل البعض يشبهها بسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه السيارات بشكل موسع بعد، لكن العديد من الخبراء لاحظوا أنها حصلت على مصابيح متطورة جدا تعمل بأحدث تقنيات LED، كما جهزت بأنظمة إلكترونية حديثة تعمل على حمايتها من الحوادث بفضل الرادارات والكاميرات وحساسات المسافات.