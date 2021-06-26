شركة صينية تباشر بناء 106 مدرسة حديثة في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة ذي قار عن مباشرة شركة صينية ببناء 106 مدرسة بمواصفات وتصاميم حديثة في عموم المحافظة .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الشركة الصينية المتعاقدة على تطوير وتاهيل مطار الناصرية الدولي ، باشرت كذلك بانشاء 106 مدرسة وفق تصاميم ومواصفات حديثة وعصرية “.

ولفت الى ان ” وفدا حكوميا من مجلس الوزراء شارك في عملية تسليم مواقع العمل ، واجراءات التنفيذ ، التي ستكون ضمن مدى زمني محدد “.