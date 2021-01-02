شركة شاومي تبيع 350 ألف وحدة من “Mi 11” في 5 دقائق

شركة شاومي تبيع 350 ألف وحدة من “Mi 11” في 5 دقائق

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية ”شاومي”، أواخر الشهر الماضي، عن هاتف Mi 11، وهو أول هاتف ذكي في العالم يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 888.

واليوم، قامت الشركة بأول عملية بيع للجهاز في سوقها المحلية بالصين، ويبدو أنه حقق نجاحًا باهرًا، إذ تمكن العملاق الصيني من بيع أكثر من 350 ألف وحدة Mi 11 في 5 دقائق فقط، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار يوان صيني.

ويأتي هاتف Mi 11 بشاشة مقاس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض QHD +، وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونغ في شاشات التلفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50% ومقاومة للخدش بنسبة 100%.

ويتم تشغيل هاتف Mi 11، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية القادمة ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختي مساحة تخزين داخلية 128 و 256 غيغابايت، ونسختي ذاكرة وصول عشوائي رام 8 و12 غيغابايت.

ويحتوي هاتف Mi 11، على بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 55 واط، كما تدعم السريع اللاسلكي بقوة 50 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من (610 دولارات أمريكية).

ومؤخرًا، حصلت شاشة هاتف Mi 11 الرائد من شاومي على تصنيف الأداء بـ A+ من فريق DisplayMate، وهي أعلى درجة في نظام تصنيف منصة DM لاختبارات الشاشات، ما يجعلها أفضل شاشة هاتف ذكي لعام 2021.

وتتمتع شاشة هاتف Mi 11، بوضوح ممتاز حتى في الإضاءة المحيطة الساطعة، وذلك بفضل انعكاسها المنخفض، وتظل الألوان دقيقة تمامًا حتى عند عرض الشاشة بزاوية 30 درجة.