شركة سومو تؤكد.. معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 71 دولاراً

المستقلة /- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 71 دولاراً خلال كانون الثاني الماضي.

وقالت الشركة في إحصائية على موقعها وتابعته المستقلة , ان “مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت 309 آلاف و826 برميلاً”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا”.

واضافت سومو ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 71.219 دولاراً”، مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 22 مليوناً و65 الفاً و497 دولاراً”.

ويصدر العراق النفط الخام الى الأردن بأسعار تفضيلية تقل بمقدار 12 الى 14 دولار عن سعر الاصلي وبمقدار 10 آلاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الثلاثاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مبينة انها تجاوزت 99 مليون برميل بايرادات تجاوزت 8.27 مليارات دولار وبسعر اكثر من 83 دولارا للبرميل.