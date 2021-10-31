شركة سومو : الشركات الهندية الاكثر شراءا للنفط العراقي

المستقلة/- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا بشراء النفط العراقي خلال شهر ايلول الماضي.

وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي تابعته المستقلة اليوم الاحد، أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر ايلول”.

وأضافت أن “الشركات الصينية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية والايطالية واليونانية والتركية والكورية الجنوبية بعدد شركتين لكل منهما”، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والكويتية والاردنية والمصرية والاماراتية والبريطانية والماليزية والروسية و(هولندية-بريطانية ) وبواقع شركة واحدة لكل منهما”.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”.

وتابعت ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “بهارات الهندية و بتروجاينا الصينية وشيفرون الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية وبي بي البريطانية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة العمل : العامل يستطيع أن يقدم شكواه ضد الشركة التي قامت بإعفائه

اخر الاخبار

خبير الكتروني : فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يستقبل محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم

اخبار العراق

شركة سومو : الشركات الهندية الاكثر شراءا للنفط العراقي

اخر الاخبار

اخصائية تغذية تنصح المصابين بمقاومة الانسولين من تناول التمور

اخر الاخبار

اختصاصي مناعة يكشف عن المواد الغذائية التي ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

اخر الاخبار

بعد السعودية والبحرين ..الإمارات تسحب سفيرها من لبنان

اخر الاخبار

بعد السعودية والبحرين ..الإمارات تسحب سفيرها من لبنان

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. ست مواجهات في ختام الجولة السابعة من الدوري العراقي

اخر الاخبار

القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية ورابع بالتهديد شرقي بغداد

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع هطول امطار رعدية في الوسط والشمال العراق

اخبار العراق

المرور العامة توفر لجان طبية في مواقع استخراج رخص القيادة

اخر الاخبار

على هامش قمة “G20”.. لقاء مرتقب بين وزير خارجية امريكا والصين

اخبار العراق

وزارة الهجرة تؤكد.. 227 أسرة نازحة من قضاء المقدادية بسبب الأحداث الاخيرة

اخبار العراق

وزارة الداخلية تلزم اصحاب عربات التوك توك بتسجيلها وترقيمها

اخبار العراق

للمحافظة على المدارس من التلوث.. البيئة تطبق مشروع المراقب البيئي

اخبار العراق

شنكالي : جميع القوانين التي لم يصوت عليها سترحل للدورة القادمة