شركة ”ريلمي“تكشف عن مواصفات جديدة لسلسلة 8 ”Realme 8 Pro“

المستقلة /- كشف الرئيس التنفيذي لشركة ”ريلمي“ الصينية، ماديف شيث، عن مواصفات جديدة لسلسلة ريلمي 8 ”Realme 8 Pro“.

وأوضح ماديف شيث، أن هاتف ريلمي 8 برو – ”Realme 8 Pro“ سيتميز ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

وحصل هاتف ”ريلمي 8“ برو على شهادة ”Indonesia Telecom“، ومن المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة رسميا في الـ 24 من مارس الجاري.

وعلى الرغم من أن الشهادات لا تكشف رسميا عن أي مواصفات للهاتف المنتظر، إلا أنها تؤكد أن رقم طراز الهاتف هو ”RMX3081″، وفقا لموقع ”غادجيتس“.

وكشف المسرب الشهير ”ديبايان روي“ اليوم الأربعاء،أهم مواصفات هاتف ريلمي 8 برو، والتي تشير إلى أنه سيأتي بأبعاد 163.8 × 75.8 × 8.9 ملم، ووزن 194 غراما.

وزودت ريلمي الهاتف بشاشة من نوع ”S-AMOLED 6.4“ بوصة، وهي تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وتدعم الشاشة 16 مليون لون، وتعمل بدقة ”1080 × 2400“ بكسل، وكثافة 400 بكسل للبوصة، ونسبة أبعاد عرض 9:20، ومن المتوقع أن تدعم دقة  ”+Full HD“.

كما يأتي هاتف ريلمي 8 برو بمعالج قوي ثماني النواة من كوالكوم ”Snapdragon 720G SoC“، ومعالج رسوميات أدرينو 620، مدعوما بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة  ”Realme UI 2.0“.

أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فسيكون الهاتف مزودا بـ 6 أو 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 غيغا بايت للنسختين.

وفي حين لا توجد معلومات رسمية عن كاميرا ريلمي 8 برو إلا أن التسريبات تشير إلى أنه قد يكون الهاتف الأول الذي يأتي بكاميرا 108 ميغا بكسل، هذا ومن المتوقع أن يتوافر الجهاز بألوان الأسود والأزرق والأصفر.

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