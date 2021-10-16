شركة رائدة عالمياً تعرب عن التزامها بتحقيق بالتحول صوب الطاقة النظيفة

المستقلة/- تتوسع قادة الاهتمام بالتوجه الفعلي الجاد صوب الطاقة النظيفة حول العالم، وذلك لتقليل تاثير الانبعاثات الضارة وتاثيرها على المعمورة، وأعلنت شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة عن تطورها إلى “هيتاشي إنرجي”. وتجدد الشركة، المعروفة سابقاً باسم “هيتاشي إي بي بي باور جريدز”، هدفها ليصبح “تحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو فاشين: “ندعم الحاجة الملحة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال الابتكار والتعاون. وهناك طرق عديدة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون، ومن أجل التصدي لهذا التحدي العالمي، فإننا نعمل على تطوير فرق عالمية متنوعة تتمتع بشغف حقيقي وتمكينهم بقيمنا الراسخة”.

وأضاف “بحلول عام 2050، سيكون الاعتماد العالمي على استخدام الطاقة الكهربائية قد قارب ضعف الطلب الحالي عليها، وستكون الطاقة الكهربائية حينها هي العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها” لافتا الى ابتكار هيتاشي إنرجي العديد من التقنيات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، وتلتزم بمتابعة توسيع آفاق الابتكار، ومن المؤكد أن الالتزام بوعدنا المتمثل في الوصول إلى مستقبل محايد للكربون سيتطلب الشغف والثقة والابتكار، بما سيعود بالنفع على أجيالنا الحالية والمقبلة، ومع إطلاق الاسم الجديد لشركتنا هيتاشي إنرجي، فإننا نوسع نطاق التزامنا لخلق أثر حقيقي لشعوبنا ومجتمعاتنا”.

ولفت الى إن “منظومة الطاقة المحايدة للكربون ستكون مترابطة بشدة، فيما تعتبر تكنولوجيا “التيار المستمر عالي الجهد”، HVDC، التي ابتكرناها منذ أكثر من 60 عاماً، واحدة من الممكنات الرئيسية لدمج مصادر الطاقة المتجددة بكميات كبيرة وتحقيق الربط البيني الموثوق بين مختلف البلدان والأقاليم والقارات، وتساهم الشركة في العديد من عمليات الربط البيني هذه، ومن الأمثلة على ذلك حصولها على عقد خط الربط للتيار المستمر عالي الجهد بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، في 5 أكتوبر الجاري، والذي يعتبر أول خط ربط واسع النطاق على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبداية عملية “خط ربط البحر الشمالي” في 1 أكتوبر 2021، والذي يمتد على طول 720 كيلومتراً، وهو أطول خط ربط تحت سطح البحر في العالم يربط ما بين النرويج والمملكة المتحدة، متيحاً تبادل الطاقة المتجددة بين البلدان”.

وبهدف إتمام عمليات الربط البيني، وتلبية الاحتياجات المتنامية لمرونة منظومة الطاقة، فإن “هيتاشي إنرجي” تدعم أيضاً العملاء بأحدث حلول الشبكات، كالشبكات الميكروية وحلول تخزين الطاقة، ويمكن رؤية مثال حديث عن ذلك في مدينة “كوردوفا” بألاسكا، حيث تمكن السكان هناك من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة في ذات الوقت.

وفي إطار الاحتفالات بإطلاق شركة “هيتاشي إنرجي”، يستضيف “كلاوديو فاشين” حواراً مثيراً للاهتمام مع “ستيفن تشو”، الوزير الثاني عشر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو عالم وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بالشراكة في عام 1997، كما في الحوار “لولي ميورا” وهي باحثة يابانية في السياسات الدولية وعضو في لجنة استراتيجية النمو في مكتب رئيس الوزراء في اليابان. وسيتم بث الجلسة التي تحمل عنوان “تقنيات وابتكارات الطاقة التي تساهم في الوصول إلى مستقبل محايد للكربون”، من “منتدى هيتاشي للابتكار الاجتماعي 2021 في اليابان”، حيث سينصب التركيز على كيفية تحقيق أهداف صافي صفر انبعاثات الطموحة التي التزمت بها العديد من الدول.