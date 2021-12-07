شركة جوجل تستعد لطرح أول ساعة ذكية لها تحت علامة Pixel التجارية

المستقلة /- تستعد شركة جوجل لطرح أول ساعة ذكية لها، حيث يقال أنها ستحمل علامة Pixel التجارية، وتنتشر الشائعات حول استعداد جوجل لإطلاق أول ساعة ذكية لها على الإطلاق في العام المقبل – 2022.

وقد يطلق على الساعة اسم Pixel Watch، ويُقال أنها يشار إليها باسم Android watch inhouse ، ويقال إن اسمها الرمزي هو Rohan، وعلى الرغم من أن جوجل تشغل العديد من الساعات الذكية عبر العلامات التجارية ، إلا أنها لم تصنع ساعتها الذكية الخاصة بها حتى الآن.

وتمتلك الشركة منتجات أخرى تحمل علامة Pixel التجارية، بما في ذلك سماعات الرأس اللاسلكية المسماة Pixel Buds، يقال إن جوجل قد أطلقت ساعتها الذكية تقريبًا في عام 2016، قبل أن يتم تأجيل الخطة في آخر لحظة بعد أن قام ريك أوسترلوه ، كبير المسؤولين التنفيذيين في جوجل، بسحب القابس على الجهاز لأنه “لا يبدو أنه ينتمي إلى عائلة Pixel”، وفيما يلى إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن Pixel Watch:

– ستعمل Pixel Watch على WearOS
شيء واحد مؤكد بشأن الساعة هو أنها ستعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة للأجهزة القابلة للارتداء – WearOS، يقال أيضًا أن جوجل تعمل على دمج Fitbit OS في WearOS.

– كيف ستبدو Pixel Watch؟
لا توجد تأكيدات على هذا، ومع ذلك، وفقًا لما تم تسريبه، فإن الساعة مستديرة وليس لها حواف، وهذا يعني أنه لن يكون لها تصميم مشابه لـ Apple Watch.

– هل ستتكامل الساعة مع Fitbit؟
استحوذت جوجل على أجهزة Fitbit الرئيسية القابلة للارتداء في عام 2019 بصفقة بقيمة 2.1 مليار دولار، لكن ليس من المؤكد ما إذا كانت الساعة ستحتوي على تقنية Fitbit أو ستكون جهازًا مستقلاً، وتشير التكهنات إلى أنه نظرًا لأن الساعة ستتنافس مع Apple Watch ، فقد تختار جوجل علامة Pixel التجارية بدلاً من Fitbit.

– ستوفر Pixel Watch ميزات اللياقة البدنية
ستوفر Pixel Watch جميع ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية الرئيسية مثل عد الخطوات والسعرات الحرارية ومراقبة معدل ضربات القلب والمزيد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتبيت في وقت سابق أن بعض ميزات فيتبيت الشهيرة ستأتي إلى ساعات ارتداء.

متى سيتم إطلاق Pixel Watch؟
لا توجد جداول زمنية مؤكدة، لكن التكهنات تشير إلى أن الساعة قد يتم إطلاقها في ربيع عام 2022، مما يعني في الربع الثاني من العام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يضع ملفَّ استرداد الأموال المهرَّبة على طاولة اجتماع وزراء العدل العرب

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

شركة جوجل تستعد لطرح أول ساعة ذكية لها تحت علامة Pixel التجارية

اخر الاخبار

اليوم.. مواجهة حاسمة بين ميلان الايطالي وليفربول الانكليزي

اخر الاخبار

خبيرة تحدد المواد الغذائية التي تساعد على زيادة الهيموغلوبين في الدم

اخر الاخبار

اليوم.. ريال مدريد سيخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف إنتر ميلان

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء ستكون غائمة وممطرة في الوسط والشمال

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء ستكون غائمة وممطرة في الوسط والشمال

اخر الاخبار

مقتدى الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله بالنجف

اخر الاخبار

المنتخبان الجزائري والمصري يضمنان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب

اخبار العراق

جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف في زيارة “غير معلنة”

اخر الاخبار

القبض على متهم سرق أكثر من ٣٠٠ مليون دينار من أحد الدور السكنية في بغداد

اخبار العراق

النزاهة تضبط منظومة إنترنيت فضائية غير مرخصة في البصرة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد انحسار المخاوف من تأثير متغير Omicron

اخبار العراق

المرور تتفق مع اقليم كردستان حول اصدار لوحات الارقام باللغة الانكليزية

اخر الاخبار

“تورج أصلاني” يفوز بجائزة أفضل مصور في بوليوود عام 2021

اخر الاخبار

الشيشان تنُظم أول مؤتمر علمي عملي لمواجهة التطرف والإرهاب