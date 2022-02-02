شركة تويوتا مطالبة بدفع مليون دولار

المستقلة /- توصلت تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إلى تسوية في الدعوى القضائية التي ألقت باللوم على العمل الزائد والمضايقات بالشركة، في انتحار أحد موظفيها.

وذكر بيان للشركة، أن رئيس شركة تويوتا موتور أكيو تويودا تقدم باعتذار للأسرة، دون أن يتم ذكر أية تفاصيل عن التسوية المالية، لكن تقارير إعلامية يابانية أشارت إلى أن الدعوى التي اقامتها أسرة الموظف طلبت تعويضا بقيمة 123 مليون ين (1.1 مليون دولار).
ووعدت تويوتا بفتح تحقيق في القضية لمنع تكرارها واعتذرت عن معاناة الأسرة، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”

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