شركة تويوتا تكشف عن إحدى أجمل السيارات وأكثرها اقتصادية

المستقلة/- كشفت تويوتا عن prius الجديدة التي صممت لتكون سيارة شبابية أنيقة وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتميزت prius بهيكل شديد الانسيابية ينفرد بتصميم مصابيحه الأمامية الأنيقة وشكل واجهته الخلفية، وحصلت هذه السيارة على عجلات رياضية عريضة بمقاس 19 إنشا.

وأصبحت المركبة أكبر بقليل مقارنة بسيارات prius السابقة إذ بات طولها 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعرضها 178 سم، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 275 سم.

ولم يقتصر التميز على التصميم الخارجي لهذه السيارة فقط بل ظهر بوضوح في تصميم قمرتها أيضا إذ جهّزت السيارة بمقود جديد وواجهة قيادة صممت جميع عناصرها لتوحي بالحداثة والتطور.

وحصلت المركبة على شاشات متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى مقاعد مريحة مزودة بانظمة تدفئة وتبريد، فضلا عن تجهيزها بأحدث أنظمة امان وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها تويتوتا بنسختين، نسخة مجهزة بمنظومة هجينة تضم محركا كهربائيا ومحرك بنزين بعزم يعادل 140 حصانا، ونسخة ثانية ستضم محركا هجينا بعزم 193 حصانا يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.5 ثانية.

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