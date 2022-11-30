شركة تويتر تتراجع عن سياسة مواجهة المعلومات المضللة

المستقلة/- تراجعت شركة “تويتر” عن السياسة التي كانت تنتهجها في وقت سابق المناهضة للمعلومات الخاطئة والمضللة حول جائحة كورونا.

تم الإعلان عن التغيير في تحديث عبر الإنترنت لقواعد منصة التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء.

ويأتي التطور بعد شراء المنصة من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي نشر هو نفسه في الماضي ادعاءات مضللة حول كوفيد-19 على “تويتر”.

وسنت المنصة سياسة التضليل الخاصة بكوفيد-19 مطلع العام 2020، ومنذ ذلك الحين علقت أكثر من 11000 حساب وأزالت ما يقرب من 100000 منشور اعتبرتها ضارة.

وفي الوقت الذي احتفل فيه بعض المستخدمين أمس الثلاثاء بالتغيير، حذر خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة من أنه قد يثبط التطعيم والجهود الأخرى الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا الذي لا يزال يتفشى.