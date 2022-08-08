شركة بريطانية تجري تعديلات على مازدا MX-5

المستقلة/- أجرت شركة “بي بي آر” (BBR) تعديلات تقنية على السيارة مازدا MX-5 الرودستر لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل البريطانية أنها تقدم لنسخة الجيل الثالث من السيارة طاقم من وحدتي كومبريسور، وفلتر جديد للهواء، ومبرد لهواء الشحن، ومبرد للزيت.

وبفضل هذه التعديلات تنطلق السيارة بقوة 251 حصان/289 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتصل السيارة في هذه الحالة من الثبات إلى 6ر96 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية.

وفي مرحلة التعديل التالية تنطلق السيارة بقوة 307 حصان/308 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 6ر96 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية.

 

المصدر: د.ب.أ

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