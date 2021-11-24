شركة الموانئ : حققنا إيرادات بقيمة اكثر مـن 65 مليار دينار خلال شهر

المستقلة/- أعلنت شركة المــوانــئ، عن تحقيق إيرادات بقيمة اكـثـر مـن 65 مليار دينار خلال شهر تشرين الأول، فيما افصحت عن مشاريع لانشاء محطات وعــــدد مـــن الارصـــفـــة لـتـعـزيـز صادرات وواردات العراق النفطية والتجارية.

وقـال مدير عـام الشركة فرحان الــفــرطــوســي في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، إن “مـجـمـوع الــــواردات المـالـيـة الـتـي حققتها الـشـركـة خـلال تشرين الاول المـاضـي تـجـاوز 65 مليار دينار”، مبينا أن “الشركة تعتزم انشاء مـحـطـات لـوجـسـتـيـة كـبـيـرة جـدا هي قيد الدراسة، وستتم احالتها على شـركـات عـالمـيـة، ستضيف طـاقـات كـبـيـرة جــدا بـالاسـتـيـراد والــتــصــديــر لمــيــنــاءي ام قـصـر الشمالي والجنوبي”.

وأضاف الـفـرطـوسـي ان “مـيـنـاء ام قـصـر الـشـمـالـي متخصص بالناقلات التجارية، اما الجنوبي فيضم رصـيـفـين لـلـنـفـط، فضلا عـن وجـود رصـيـف للسكر تابع الــى وزارة الـصـنـاعـة والمــعــادن، تـم تحويله الـى نفطي ايـضـا من اجــل تـعـزيـز عـمـلـيـة الــصــادرات والواردات للمشتقات النفطية” .

واشــــار الـــى ان “هــنــاك تـوسـعـة لانشاء 10 ارصفة نفطية أخرى جـديـدة تمت المباشرة بـ 4 منها، إذ وصـلـت نـسـبـة انــجــازهــا الـى 20% وتـــم الــتــعــاقــد لانــشــاء رصـيـفـين اخــريــن، والمـتـبـقـي 4 سيتم التعاقد لتنفيذها قريبا من اجل تعزيز الصادرات والواردات”.