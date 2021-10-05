شركة العرب للدفع الالكتروني APS ومصرف كردستان الدولي الاسلامي يوقعان اتفاقاً لدعم الاقتصاد الرقمي

المستقلة/-وقعت شركة العرب للدفع الالكتروني APS ومصرف كوردستان الدولي الإسلامي KIB اتفاقية تعاون لاصدار البطاقات الالكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني الشاملة والمتطورة التي ترقى الى حاجة البلد المتوجه لتحقيق تنمية مستدامة تتطلب مثل هذا الاتفاق الذي سيقدم خدمات عالمية تضاهي ما يقدم بسوق المال الدولي.

وقال مصدر مسؤول في الشركة ان الاتفاق الذي وقعه المدير المفوض لشركة العرب للدفع الإلكتروني حيدر العبيدي والمدير المفوض لمصرف كوردستان الدولي الاسلامي د. خولة طالب الاسدي ياتي بهدف الى تحقيق تكامل بالاداء ينهض بواقع الخدمات الالكترونية الشاملة  لايصالها الى المستفيد باقصر الطرق  من المواطنين والشركات، وهذا ياتي متناغما مع تطلعات واهداف البنك المركزي العراقي بتطبيق مبدأ التحول الرقمي في التعاملات النقدية الالكترونية، وخدمة الاقتصاد الرقمي الذي بات البلد في مراحله الاولى.

واشار المصدر الى ان شركة  العرب للدفع الالكتروني تمتلك فريق متخصص يتابع كل تحديث في الخدمات يشهده الدفع الالكتروني عالميا، وتعمل على تبنيه محليا لخدمة البلد ولتكون في المقدمة دائما.

ولفت الى ان العرب للدفع الالكتروني  نجحت بتصنيفها كأفضل شركة في تقديم الخدمات الإلكترونية في العراق، إذ تعمل  على بناء استراتيجية طموحة لنشر خدمات الدفع الالكتروني في العراق، والتي بات يتفاعل معها المواطن بشكل كبير.

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