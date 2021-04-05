شركة الحفر تستعد لابرام عقود تأهيل لـ عشرات الابار النفطية

المستقلة /- في إطار ستراتيجية العراق لرفع معدلات الإنتاج النفطي مستقبلا، تستعد شركة الحفر العراقية لإبرام عقود حفر وتأهيل عشرات الآبار النفطية مع الشركات العالمية المشغلة لحقول الزبير والغراف والرميلة. 

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “وزارة النفط وشركته تفكران بإبرام عقود أعمال الحفر مع  الشركات الصينية والاميركية العاملة بالعراق، كعقود حفر وخدمة للاستفادة من الامكانيات الحديثة لرفع المستوى التقني لشركته”.

واضاف ان “شركته بصدد الشروع بحفر20 بئرا في حقل الناصرية بمحافظة ذي قار”، منوها بأنها “مدرجة ضمن خطة طويلة الامد مع شركة نفط ذي قار للنهوض بالقطاع، وبمدة انجاز تتجاوز العامين”.
وكانت شركة الحفر العراقية قد أعلنت انتهاءها مؤخرا من حفر 14  بئرا نفطية بحقل الزبير غرب محافظة البصرة لصالح شركة (ايني) الايطالية المشغل الرئيس للحقل.
واوضح عبد الكريم ان “شركته وبعد الانفراج النسبي لتداعيات فيروس كورونا، استأنفت مفاوضاتها مع الشركات العالمية المطورة للحقول النفطية في البلاد ونظيرتها التابعة للوزارة في المحافظات، استعدادا للتوقيع على العقود المؤجلة بهدف تعزيز امكانيات البلاد بمجال الطاقة”.
وذكر ان “عقود الحفر والتأهيل المؤمل ابرامها قريبا، تضمنت حفر 37 بئرا بحقل الزبير لصالح شركة (ايني) الايطالية المشغل الرئيس للحقل، والبدء بنقاشات مع المقاول الرئيس (البي بي) لحقل الرميلة لتطوير الحقل العملاق غرب البصرة”.
وتوصلت مؤخرا شركة الحفر العراقية وائتلاف شركة (بتروناس) النفطية المشغل الرئيس لحقل الغراف، الى اتفاق مبدئي لاستكمال عقد حفر 28 بئرا نفطية جديدة بناحية الغراف شمال مدينة الناصرية.
مدير عام شركة الحفر العراقية اعلن “قرب توقيع عقد حفر 43 بئرا نفطية بحقل مجنون مع شركة نفط البصرة، الذي يعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، اذ تبلغ احتياطياته 12.6 مليار برميل”.
يشار الى ان شركة نفط البصرة تمكنت من تشغيل وتطوير الحقل بعد انسحاب شركة (رويال داتش – شل) الأميركية، من عقد تطوير الحقل ضمن اتفاقية النفط نهاية العام 2009.
وافاد عبد الكريم بأن “شركته انهت جميع تحضيراتها لتوقيع عقد مع  شركة نفط الوسط، لحفر 27  بئرا في حقل شرق بغداد بعقود مباشرة، كما تواصل نقاشاتها مع شركة نفط ميسان لتوقيع عقد حفر 22 بئرا بحقل البزركان وتأهيل 150 بئرا اخرى”، اضافة الى ابرام عقد تشغيل عدد من ابراج الحفر مع شركة نفط الشمال، وكذلك تأهيل عدد كبير من الابار بحقول  كركوك”.

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