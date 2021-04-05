شركة الحفر تستعد لابرام عقود تأهيل لـ عشرات الابار النفطية
المستقلة /- في إطار ستراتيجية العراق لرفع معدلات الإنتاج النفطي مستقبلا، تستعد شركة الحفر العراقية لإبرام عقود حفر وتأهيل عشرات الآبار النفطية مع الشركات العالمية المشغلة لحقول الزبير والغراف والرميلة.
وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “وزارة النفط وشركته تفكران بإبرام عقود أعمال الحفر مع الشركات الصينية والاميركية العاملة بالعراق، كعقود حفر وخدمة للاستفادة من الامكانيات الحديثة لرفع المستوى التقني لشركته”.
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