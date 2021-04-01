شركة ”إتش بي“ الأمريكية ستطلق مجموعة جديدة من أجهزة Chromebook

المستقلة /- ذكر بعض التقارير الأسبوع الماضي، أن شركة ”إتش بي“ الأمريكية ستطلق مجموعة جديدة من أجهزة Chromebook بأسعار معقولة في الهند.

وظهر إعلان تشويقي جديد على موقع Flipkart الهندى، يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الجهاز القادم هو Chromebook 11a.

ووفقا للإعلان، تستعد الشركة لإطلاق جهاز Chromebook في الـ8 من أبريل باللون الأزرق، وسيحتوي على مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومنفذ من النوع C وقارئ بطاقة microSD على اليمين، كما سيحتوى الجهاز على متجر Google Play المدمج وتطبيقات G Suite والمزيد.

جدير بالذكر أن هناك تقريرا صادرا عن موقع ”India Today Tech“، والذي ذكر أن إتش بي ستطلق قريبا جهاز Chromebook في الهند تحت فئة 25000 روبية هندية (340.71 دولار)، ومن المتوقع أن يكون هذا هو Chromebook 11a من عام 2020.

ووفقا لذلك، يعرض الإعلان التشويقي المظهر الأول للجهاز وتتطابق مواصفاته مع النموذج المذكور أعلاه.

وفي هذه الحالة، سيحتوي طراز Chromebook الذي سيتم إطلاقه في الهند على شاشة 11.6 بوصة عالية الدقة بدقة 1366 × 768 تماما مثل طراز الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون أقصى سطوع للشاشة 220 شمعة، وتغطي 50٪ من التدرج اللوني NTSC.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج MediaTek 8183 بتردد أساسي 2.0 غيغاهرتز مع ذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 2 ميغابايت.

وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة لجهاز Chromebook ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4-3733 ميغاهرتز بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 32 غيغابايت، وواي فاي 5، وبلوتوث 4.2، ومكبرات صوت استريو، كما يأتي الجهاز مزودا بكاميرا ويب 720P HP True Vision.

وعلى أي حال، سنعرف المزيد من المعلومات حول المواصفات والأسعار الرسمية في  الـ8 من أبريل.

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