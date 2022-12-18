شركة “أمريكانا” للوجبات السريعة تتطلع الى دخول السوق العراقي

المستقلة/- تتطلّع شركة “أمريكانا”، مشغّلة علامات الوجبات السريعة “كنتاكي” و”بيتزا هت” في الشرق الأوسط، للاستحواذ على حصة أكبر في قطاع المطاعم بالمنطقة، مبينة ان العراق مرشح إلى توسعة نشاطها فيه.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد العبار في تصريحات صحافية، إن “حجم سوق المطاعم بالمنطقة يناهز 55 مليار دولار، بينما حصتنا لا تتجاوز ملياري دولار”، معتبراً أن هذه الحصة “لا تُذكر”، وبالتالي “فإنني أرى النمو في هذا المجال، مع إبقاء أعيننا على أنشطة جديدة”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة “أمريكانا” إلى أن خطة شركته تستهدف افتتاح 200 إلى 300 محل سنوياً، محددا السعودية والإمارات والكويت كأسواق رئيسية، بالإضافة إلى مصر”، مردفا بالقول “ننظر بجدّية إلى العراق والمغرب” باعتبارهما أسواقاً مرشحة لتوسع نشاط “أمريكانا”.