شركة أرتن كروان تنظم حفل تخرج الجامعة الامريكية في كردستان.

المستقلة/-نظمت شركة آرتن كراون حفل تخرج الجامعة الامريكية في كردستان \ دهوك للدفعة الرابعة بحضور رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني،و رئيس الوزراء مسرور بارزاني والقنصل الامريكي العام روبرت بالادينو، الى جانب عوائل الطلبة الخريجين.

وتعاونت شركة آرتن كراون للسنة الثانية على التوالي لدعم حفل التخرج مع مجموعة شركات كار وفاستلنك وشركة قيوان كروب.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في كلمته: “نهنئكم، أمهات وآباء وأساتذة ونهنئ الطلبة، إن رؤية جيلكم ينمو يوميا ويحقق نجاحات كبيرة يملأني بالسعادة““.

أما رئيس الوزراء مسرور بارزاني فخاطب الخريجين: “كل واحد منكم اليوم هو شيء ثمين لكردستان سواء ’‘الآن أو بعد سنوات ونحن كحكومة نحتاج مساعدتكم، ونريد الخريجين الشباب الموهوبين لبناء كردستان‘’.

تهدف أرتين كراون لتنفيذ مثالي في تصميم وتنظيم وتغطية كل أحداثها. اضافة لذلك، قدمت عروضًا موسيقية حية بالتنسيق مع راغرين ريكورد ليبل، إذ أدى موسيقيو راغرين عرض مباشر للنشيدين الوطنيين العراقي وللإقليم كردستان وأختتم الحفل بعروض حية للفنانين چوبي فتاح من اقليم كردستان ومصطفى جيجلي من تركيا.

وأشرفت ارتن كراون وخلال السنة السابقة ايضا، على تنفيذ وإطلاق حفل تخرج للدفعة الثالثة خلال عام ٢٠٢١ وتضمن التنفيذ لكلا العامين، فعاليات وموسيقى حية بحضور عدد من الفنانين منهم الفنانة العراقية رحمة رياض خلال عام ٢٠٢١، وحضور عدد من الشخصيات البارزة والفعالة في المجتمع.

وحرصت آرتن كراون على تنظيم الحفل بشكل دقيق لتوفير تجربة فريدة من نوعها وبمميزات وأسس عالمية.