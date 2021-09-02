شركات وزارة الصناعة تتعالج شحة المياه في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، إن شركات وزارة الصناعة والمعادن نفذت عددا من مشاريع الماء في المحافظة ، وبطاقات عالية لمعالجة شحة المياه في المناطق السكنية التي تعاني من الانقطاع المتكرر .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بحثنا “خلال لقاء مع مسؤولي الشركات البدء بالعمل ، وتنفيذها بجودة عالية ، وضمن الفترة المحددة لتلك المشاريع “.

وأوضح إن ” المحافظة وضعت خطط من أجل إيصال المياه الصالحة للشرب لكافة المناطق السكنية في المحافظة من خلال زيادة قدرة المشاريع وتطويرها “.