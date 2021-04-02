شركات باكستانية تسعى للإستثمار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الجمعة ، عن رغبة شركات باكستانية الاستثمار في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وفد من المستثمرين من جمهورية باكستان الاسلامية ،

إن “كربلاء بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين ومكانا آمنا لرؤوس الأموال لما تنفرد به من عوامل أمنية وسياحية وخدمية “.

واشار الى إن “كربلاء  مستمرة في دعم واسناد المستثمرين الراغبين للاستثمار في المحافظة “.

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