شرطة ميسان توضح ملابسات مقتل احد الشيوخ وتعزوه الى خلاف عشائري

شرطة ميسان توضح ملابسات مقتل احد الشيوخ وتعزوه الى خلاف عشائري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..قالت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، ان حادث اغتيال احد الشيوخ من سكنة ناحية السلام يعود الى خلافات ومشاكل سابقة بين ابناء العشيرة الواحدة .

واوضحت المديرية في بيان ، ان القوات الامنية وفور استخبارها بوقوع حادث قتل في ناحية السلام منطقة (البوخميس)،قرية (الجصانة)، توجهت مفارز مشتركة من شرطة المحافظة ، ضمن قاطع المسؤولية الى مكان الحادث وفرض طوق أمني على مكان الحادث .

وأضافت المديرية ، ان مفارزها الأمنية شخصت الجناة وتم اخذ الموافقات الرسمية من قبل القضاء للبحث والتحري ولا تزال ملاحقتهم جارية ، لحين القبض عليهم وتقديمهم للعدالة .

ونفت وقوع عملية اغتيال بحق المجني عليه ، دتعية الى توخي الدقة في تناقل المعلومات من مصادرها الرسمية.