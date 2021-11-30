شرطة ميسان توضح ملابسات مقتل احد الشيوخ وتعزوه الى خلاف عشائري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..قالت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، ان حادث اغتيال احد الشيوخ من سكنة ناحية السلام  يعود الى خلافات ومشاكل سابقة بين ابناء العشيرة الواحدة .

واوضحت المديرية في بيان ، ان القوات الامنية وفور استخبارها  بوقوع حادث قتل في ناحية السلام  منطقة (البوخميس)،قرية  (الجصانة)، توجهت مفارز مشتركة من شرطة المحافظة ، ضمن قاطع المسؤولية الى مكان الحادث وفرض طوق أمني على مكان الحادث .

وأضافت المديرية ، ان مفارزها الأمنية شخصت الجناة وتم اخذ الموافقات الرسمية من قبل القضاء للبحث والتحري ولا تزال ملاحقتهم جارية ، لحين القبض عليهم وتقديمهم للعدالة .

ونفت وقوع عملية اغتيال بحق المجني عليه ، دتعية الى توخي الدقة في تناقل المعلومات من مصادرها الرسمية.

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