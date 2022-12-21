شرطة ميسان توضح العملية التي استشهد خلالها احد المنتسبين

المنتسب الذي استشهد اثناء العملية

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان عن العملية الأمنية التي جرت في مركز العمارة والتي ادت إلى استشهاد احد المنتسبين؟

وقالت القيادة في بيان ” ان العملية جاءت  لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق (3) متهمين وفق المادة (28) مخدرات.

واشار البيان الى أن قيادة الشرطة  بعد وصول معلومات دقيقة من “مصادر موثوقة” عن تحركات المتهمين واماكن تواجدهم ، شكلت على الفور قوة امنية من مديرية مكافحة المخدارت وخلية الصقور وفوج طوارئ ميسان الثاني ، ونصب كمين امني في منطقة عمارات المعهد الفني ، اطراف قضاء العمارة .

واوضحت أن العملية ادت  الى تعرض احد منتسبي القوة الى اطلاق نار بعد تنفيذ عملية القاء القبض بحق المتهمين ،مبينة ان المنتسب فارق الحياة متأثرا باصابته بعد نقله الى المستشفى.

ونوه البيان الى أن العملية اسفرت عن ضبط نصف كيلو من مادة الكريستال، و مسدس بحوزة المتهمين، مؤكدا اتخاذ الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء المختص.

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