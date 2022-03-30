شرطة ميسان تنفي وجود حكم على مواطن انتقد الحكومة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نفت شرطة ميسان ما نشر بشأن الحكم على احد المواطنين بالسجن سنة بسبب انتقاده الحكومة.

وأوضحت مديرية شرطة ميسان ،الأربعاء، ان المواطن “نبيل فالح” هو احد منتسبي شرطة ميسان وتمت معاقبته عقوبة انضباطية بسبب تدخله في أمور منع قانون الامن الداخلي التدخل فيها.

واكد البيان أن ما نشر بشأن الحكم عليه مدة شهر بسبب انتقاده للحكومة، هو خبر عار عن الصحة.

وأشار الى ان المديرية اعفت المنتسب المذكور من العقوبة “وهو الان خارج السجن حيث لاتوجد دعوى قضائية او شكوى رسمية مقدمة ضده”.